Вандал повредил надгробные плиты на братском захоронении под Выборгом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Ленинградской области ищут вандала, повредившего мемориал с могилами советских солдат, которые погибли в Великую Отечественную войну, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, с 9 мая по 13 августа неизвестный на братском захоронении в поселке Барышево, шлюз Гремучий (Выборгский район) стрелял в надгробные плиты, повалил деревянный крест, снял звезду с вершины обелиска и отбросил в сторону.

Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области подтвердила информацию. "При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин, исходящих от них", - сообщили в ведомстве.

С места были изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами.

Возбуждено дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества).