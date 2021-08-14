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Вандал повредил надгробные плиты на братском захоронении под Выборгом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Ленинградской области ищут вандала, повредившего мемориал с могилами советских солдат, которые погибли в Великую Отечественную войну, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, с 9 мая по 13 августа неизвестный на братском захоронении в поселке Барышево, шлюз Гремучий (Выборгский район) стрелял в надгробные плиты, повалил деревянный крест, снял звезду с вершины обелиска и отбросил в сторону.

Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области подтвердила информацию. "При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин, исходящих от них", - сообщили в ведомстве.

С места были изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами.

Возбуждено дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Согласно сайту воинских захоронений Выборгского района Ленинградской области, в мемориал в поселке Барышево захоронены 48 советских солдат, погибших в годы советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

В центре захоронения находится памятная стела с красной звездой на шпиле и мемориальной плитой. Деревянный крест был установлен на одной из могил.

На надгробных табличках имеются надписи о захоронении бойцов 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии (погибли в 1944 году) и 23-й армии (погибли в 1941 году).

Ленинградская область Выборг Барышево Великая Отечественная война

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