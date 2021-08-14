Росприроднадзор проверит сообщения о "нефтяных озерах" вблизи Соль-Илецка

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор проверяет сообщения о появлении "нефтяных озер" в близи Соль-Илецка, сообщила в субботу глава службы Светлана Радионова.

"Из окрестностей курорта Соль-Илецк в Оренбургской области поступает тревожная информация. Местные активисты сообщают о нефтяных озерах вблизи города. Вокруг - большое количество трупов животных", - написала она в инстаграм-аккаунте.

"По предварительной информации, нефтеямы - это объект накопленного вреда, советские хранилища отработанного мазута. До этого там находились иловые поля", - добавила глава Росприроднадзора.

По ее данным, проблемная зона - за пределами плотной городской застройки. Владельца у объекта нет, администрация муниципалитета объяснений не давала. Радионова сообщила, что ведомство разбирается в ситуации.