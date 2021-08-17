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Глава Минвостокразвития рассказал о темпах рождаемости в ДФО

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Дальневосточный федеральный округ (ДФО) по суммарному коэффициенту рождаемости опережает другие регионы РФ, при этом смертность и средняя продолжительность жизни там ниже среднероссийской, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков.

"По суммарному коэффициенту рождаемости ДФО опережает Россию. Если в среднем по стране 1,5 ребенка на семью, то на Дальнем Востоке - 1,7, а в Сахалинской области и Бурятии - 1,9. Это очень хороший результат, который был целенаправленно расширен поддержкой семей с детьми", - сказал глава Минвостокразвития в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

Кроме того, по его словам, "смертность от всех причин на Дальнем Востоке ниже среднероссийской".

"Однако средняя продолжительность жизни в ДФО тоже ниже, чем в России. Мы потеряли год из-за пандемии. Если до нее показатель достиг 70,2 года, то за последний год он сократился. Это очень печальный факт, который говорит о том, что COVID прошелся по нашим регионам", - отметил Чекунков.

Он также подчеркнул, что в ДФО "отток населения существенно замедлился".

"Если до запуска политики опережающего развития Дальнего Востока (до 2015 года - "Известия") ежегодный миграционный отток составлял 45 тыс. человек, то, например, в 2018 году он сократился практически в четыре раза - до 12 тыс. В 2019 году он составил 19,9 тыс. человек", - заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в беседе с изданием.

Минвостокразвития Алексей Чекунков ДФО

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