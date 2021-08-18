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"Газпромнефть-Оренбург" устранила неисправность на газопроводе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Компания "Газпромнефть-Оренбург" сообщила, что устранила неисправность, возникшую минувшей ночью на технологическом газопроводе на восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ).

"Неисправность на газопроводе была оперативно обнаружена и ликвидирована благодаря системе экологического мониторинга", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду газопровод разгерметизировался. В поселках Бердянка, Паника и Чкалов в Оренбургском районе быстро провели змеры воздуха и оказалось, что концентрация сероводорода в нем превышена до 25 раз. К утру Минприроды области сообщило, что состояние воздуха улучшилось, концентрация сероводорода упала до 0,8 ПДК.

Сейчас на газопроводе идут восстановительные работы, добавили в компании.

"Для контроля мониторинга воздуха в прилегающих к месторождению населенных пунктах всю ночь работали передвижные эколаборатории предприятия. Ночью были зафиксированы кратковременные превышения ПДК с последующей нормализацией состояния воздуха. На 9:00 (среды - ИФ) превышения ПДК не зафиксировано", - заверила "Газпромнефть-Оренбург".

В пресс-службе Минприроды региона "Интерфаксу" уточнили, что за прошедшую ночь в экологическую службу поступило два обращения от местных жителей с жалобами на неприятный запах. В областном Минздраве заявили, что пока никто не отравился.

"Было три вызова фельдшера на дом, головная боль и повышенное давление. Осмотрены, оказана помощь. Госпитализация не требуется", - сказал представитель Минздрава.

В апреле 2018 года в Оренбургском районе произошла разгерметизация трубопровода диаметром 325 мм в 2 км от села Паника. Из-за происшествия сильный запах сероводорода ощущался в поселке Экодолье, жилом комплексе Приуралье, Ивановских садах, жилом комплексе Перовский и селе Паника Оренбургского района.

"Газпромнефть-Оренбург" (дочернее предприятие компании "Газпром нефть") работает на территории Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого, Новосергиевского районов и Сорочинского городского округа. Ее производственная деятельность ведется на 11 лицензионных участках, включающих 10 месторождений углеводородного сырья: Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный участок), Капитоновское, Балейкинское, Царичанское и Филатовское, Землянское, Ягодное, Новосамарское, Новозаринское, Рощинское, Центрально-Уранское.

Оренбургская область Газпромнефть-Оренбург Минприроды Чкалов Паника Бердянка Минздрав

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