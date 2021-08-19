Исследование показало, что "Спутник V" не вредит репродуктивному здоровью

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Специальное исследование показало отсутствие негативного влияния вакцины от коронавируса "Спутник V" на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин, сообщила в четверг пресс-служба Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова (Москва).

"По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин", - говорится в пресс-релизе.

В проводимом НМИЦ им. Кулакова исследовании участвуют 200 мужчин и 200 женщин фертильного возраста, его предварительные результаты уже опубликованы в журнале "Акушерство и гинекология", сообщила пресс-служба.

"Это исследование (...) является первым, посвященным изучению влияния отечественной вакцины "Спутник V" на овариальный резерв у женщин и сперматогенез у мужчин с учетом их возможного аутоиммунного происхождения", - отмечается в сообщении.