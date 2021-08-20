Прирост IT-преступлений в РФ с начала года снизился до 15%

Две трети преступлений совершаются через интернет

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали замедление прироста преступлений в сфере информационных технологий за семь месяцев текущего года в сравнении с данными первого квартала.

"Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным МВД, две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием сети интернет.

Кроме того, как сообщили в полиции, за указанный период отмечается сокращение общего количества убийств и покушений на убийство - на 8,4%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья - на 12,4%, разбоев - на 19,5%, грабежей - на 20,4%.

Безопаснее стало в парках, скверах и на улицах. Так, количество разбойных нападений уменьшилось на 19,8%, грабежей - на 25,2%, краж - на 6,4%. По итогам семи месяцев 2021 года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 3,7%, говорится в сообщении.