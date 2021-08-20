Новый рыбоперерабатывающий завод начал работу на Камчатке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Компания "Русак", резидент ТОР "Камчатка", построила в Карагинском районе Камчатского края завод по переработке рыбопродукции производительностью более 100 тонн в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

По соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ), инвестор вложил 560 млн рублей, создано 191 рабочее место.

"Предприятие специализируется на выпуске свежемороженой продукции лососевых, икры свежемороженой и соленой. Исключительный опыт добычи рыбы и морепродуктов, знания особенностей и специфики территории позволили нам организовать добычу и переработку полного цикла до уровня готовой продукции", - сказал гендиректор ООО "Русак" Александр Сыряный, слова которого приводятся в сообщении.

Комплекс расположен в месте пересечения акваторий рек Ивашка, Дранка, Русакова, которые являются одними из наиболее стабильных и продуктивных нерестовых рек на побережье Восточной Камчатки. В бассейне водятся все виды тихоокеанских лососей и несколько видов гольцов.

Рыба-сырец с маломерных рыболовных судов сразу загружается в приемный бункер. Из бункера рыба поступает на линию непрерывной переработки, где идет автоматическая разделка, и с конвейеров подается на стол укладки для дальнейшей заморозки в плиточных аппаратах, говорится в сообщении.

Обработка икры происходит в полуавтоматическом режиме, она собирается в инвентарные пластмассовые емкости и затем направляется на заморозку или засолку.

В этом году учёные прогнозировали хороший подход рыбы, порядка 360 тысяч тонн к вылову: 171 тыс. тонн на восточном побережье и 188 тыс. тонн на западном побережье Камчатки. Этот показатель - третий по объёму прогнозов за всю историю наблюдений.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Русак" зарегистрировано в 2014 года в селе Ивашка Карагинского района Камчатского края. Основной вид деятельности - морское рыболовство. Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. 49% долей компании принадлежит совладельцу рыболовной компании "Укинский Лиман" Александру Тулупову.

На сегодняшний день инвестиционную деятельность в ТОР "Камчатка" ведут 115 компаний с проектами на сумму 174,3 млрд рублей и планами создать более 10 тыс. рабочих мест. Пятая часть резидентов ТОР свои проекты уже реализовала - 22 предприятия начали работу.