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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Восемь взрослых и двое детей пострадали в ДТП во Владивостоке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Десять человек, в том числе и двое несовершеннолетних, пострадали в автомобильной аварии во Владивостоке на улице Чапаева, сообщает региональное управление МВД.

Водитель микроавтобуса Toyota Hiace двигался от улицы Шевченко в сторону улицы Гражданской, когда потерял управление и съехал в кювет. В итоге автомобиль с пассажирами перевернулся.

В результате аварии травмы получили четыре взрослых женщины, четверо мужчин и две девочки в возрасте 9 и 15 лет. Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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