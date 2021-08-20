Новгородский губернатор уволил двух чиновников по требованию прокуратуры

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин по представлению прокуратуры региона уволил двух заместителей начальника регионального комитета записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей (ЗАГС и ООДМС), сообщило надзорное ведомство.

Они лишены полномочий в связи с утратой доверия.

В прокуратуре отметили, что обоих уволили за нарушения законодательства о противодействии коррупции, в их отношении расследуется уголовное дело о взятке.

30 апреля были задержаны бывший руководитель областного комитета ЗАГС Александр Трофимов и его заместители Мария Ильина и Наталья Питерова. По версии следствия, в 2020 году Трофимов через замов получил от подчиненных 100 тысяч рублей за покровительство по службе. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Признали ли подозреваемые вину, не сообщалось.

По ходатайству СК суд арестовал Трофимова. Его заместителям суд избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В прокуратуре уточнили, что взятка была формально начислена работникам комитета и и оформлена как стимулирующие и компенсационные выплаты. Затем эти деньги были обналичены и частично переданы председателю комитета.

Участники ситуации вопреки требованиям антикоррупционного законодательства не сообщили в администрацию губернатора, что их склонили к коррупции, и от участия в схеме не отказались, отмечают прокуроры.

Из пресс-релиза также следует, что один из чиновников при декларировании имущества скрыл сведения о ценных бумагах, обладающих признаками иностранных финансовых инструментов, владение которыми запрещено служащим российским законодательством.