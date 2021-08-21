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Главы МИД России и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши состоялся в субботу по инициативе пакистанской стороны, сообщает МИД РФ

"Акцент в беседе сделан на ситуации в Афганистане после прихода к власти движения талибов (запрещено в РФ). Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной "тройки", в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, также затронуты "отдельные актуальные вопросы развития российско-пакистанских отношений", включая подготовку очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министры обменялись мнениями о перспективах взаимодействия Москвы и Исламабада в рамках ШОС и на других международных площадках, добавили в МИД РФ.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
МИД РФ Афганистан Пакистан

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