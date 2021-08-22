Путин заявил о необходимости выстроить систему поддержки семей с детьми

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Действующая система поддержки семей с детьми должна быть усовершенствована новым составом Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Задача будущего состава Госдумы, в том числе партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16 лет, может быть до 18 лет - до окончания школы, во всяком случае", - сказал Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Он отметил, что "надо внимательно будет все это проанализировать, денежки посчитать".

"Такая задача перед прежним составом Государственной Думы стояла, перед правительством стоит. Нужно вместе с правительством все это подготовить и безусловно принять. Целиком и полностью это поддерживаю", - сказал Путин.

По его словам, система поддержки детей и семей с детьми, которая действует сейчас, "пока полной не является".