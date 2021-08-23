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МЧС потратит 1,78 млрд рублей на строительство Арктического комплекса

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Академия государственной противопожарной службы МЧС России объявила аукцион на строительство учебно-тренировочного Арктического комплекса, следует из данных госзакупок. Начальная цена контракта определена в 1,78 млрд рублей.

Подрядчику предстоит построить административный, жилой, фельдшерский и хозяйственно-бытовой блоки комплекса. Кроме того, для обеспечения деятельности авиационного звена на территории действующего аэропорта города Певек предусматривается создание ангаров, служебных помещений и помещений для отдыха авиационного персонала до 18 человек.

Работы должны быть завершены к октябрю 2023 года.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 6 сентября, итоги планируется подвести 8 сентября.

МЧС Арктика Певек

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