Кубанского криминального авторитета нашли мертвым в Краснодаре

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Известный на Кубани криминальный авторитет Отари Кублашвили, он же Отари Краснодарский, найден мертвым в Краснодаре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Кублашвили найден мертвым в Краснодаре, причину смерти только предстоит выяснить", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по краю, отвечая на вопрос "Интерфакса" об обнаружении тела криминального авторитета, заявили о начале проверки по факту смерти 41-летнего мужчины.

"Тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее местные СМИ написали, что Кублашвили находился в розыске. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).