Что произошло за день: понедельник, 23 августа

Самолет на Москве-реке, расходы на выплаты военным и пенсионерам и отмена лимита в РПЛ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокуратура признала нежелательными в РФ ряд зарубежных организаций. Речь идет о религиозных организациях из Латвии и с Украины. Среди них международное христианское движение "Новое поколение", духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение" и др.

- В Думе оценили расходы на анонсированные Путиным выплаты военным и пенсионерам. На эти цели потребуется более 500 млрд рублей бюджетных средств. В Кремле подчеркивают, что в стране не будут повышать налоги из-за обещанных выплат.

- Суточная COVID-заболеваемость в РФ снизилась до показателей конца июня: выявлено 19 454 случая инфицирования. В Москве зафиксированы 1 458 новых случаев COVID-19.

- Самолет-амфибия сел на воду в Москве-реке и перевернулся, сообщил источник. Инцидент произошел в селе Черкизово городского округа Коломна, никто не пострадал.

- Московский театр им.Ермоловой сократит 18 артистов. Все сокращаемые ставки будут исключены из штатного расписания. Между тем представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра после обвинений в незаконных увольнениях. Также готовятся иски в адрес худрука Олега Меньшикова, который останется в этой должности, а пост директора покинул еще в июне.

- В Туле задержан украинец, собиравший секретные сведения о российском оружии. По данным ФСБ, он по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий, имеющих допуск к секретной информации.

- Карпин назвал окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи. В списке на сентябрьские матчи в рамках отборочной кампании ЧМ-2022 сразу пять вратарей.

- Глава РФС выступил за отказ от лимита на легионеров. Александр Дюков напомнил, что в 2008 году, когда легионеров играло больше, национальная сборная выступила на Евро лучше, нежели в 2021-м.