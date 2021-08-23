Генпрокуратура признала нежелательными в РФ ряд зарубежных религиозных организаций

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Деятельность ряда религиозных организаций из Латвии и Украины признана нежелательной в РФ, сообщает в понедельник Генпрокуратура России.

По данным надзорного ведомства, такое решение было принято в отношении следующих неправительственных организаций: Международное христианское движение "Новое поколение", "Евангельская христианская церковь "Новое Поколение" (Латвия); Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение", Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение" (Украина).

В Генпрокуратуре отметили что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на создание на территории РФ, а также "прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений", уточнили в надзорном ведомстве.

За осуществление деятельности на территории Российской Федерации этих организаций законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили там.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, и их обнародования.