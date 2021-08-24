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Центр Чумакова с октября сможет производить до 2,5 млн доз "КовиВака" в месяц

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова планирует с октября 2021 года нарастить производство вакцины от коронавируса "КовиВак" вдвое, до 2,5 млн доз в месяц, заявил телеканалу "Россия 24" директор центра Айдар Ишмухаметов.

Он добавил, что сейчас идет работа над расширением производства, окончательно все определится в конце сентября.

Центр две недели назад получил реакторы для производства вакцины.

"Это принципиальная модернизация. Нам удалось их нормально инсталлировать. В конце этой недели мы уже используем их с задачей создать вакцину. Это большой для нас этап. Мы ждали этого почти полгода", - сказал Ишмухаметов.

В июне 2021 года Минздрав разрешил центру Чумакова провести пострегистрационные исследования "КовиВака", предполагалось, что в этой - третьей фазе клинических испытаний - примут участие 32 тысячи человек. Однако препарат уже запущен в гражданский оборот. Его завозят в регионы для вакцинации граждан, сообщалось, что он быстро заканчивается. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что объемов производства "КовиВака" недостаточно для экспорта препарата.

В мае директор центра Айдар Ишмухаметов оценивал мощности своего учреждения в 7-8 млн доз в год и допускал их увеличение после модернизации оборудования.

Запустить производство "КовиВака" до конца лета планировала компания "Нанолек".

24 августа Ишмухаметов сообщил, что в центре Чумакова уже идет работа над вакциной от штамма "дельта" коронавируса.

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи Минздрава России, пептидная "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и цельновирионная "КовиВак".

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Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Айдар Ишмухаметов Центр Чумакова РАН Ковивак коронавирус

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