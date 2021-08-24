Лавров заявил о нежелании Москвы видеть солдат США в Центральной Азии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии, их размещение превратит любую страну в мишень для исходящих угроз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет того, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии: нет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сиярто.

Он отметил, что, во-первых, у России есть с этими странами обязательство, которое предполагает согласие всех союзников на размещение внешних сил в любом из государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Во-вторых, "разместив солдат, американских, которые прямо продекларировали цель держать под прицелом Афганистан и при необходимости бомбить его, ну это значит превратить себя в мишень мгновенно", - добавил глава МИД РФ.

"Если вы думаете, что какая-то страна, будь то в Центральной Азии или где-то еще, заинтересована стать мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили какие-то свои инициативы, я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно", - подчеркнул российский министр.

"То же самое касается и настойчивых, таких упрямых действий Вашингтона в стремлении убедить ряд стран и Центральной Азии, и в других регионах, принять афганских граждан, которые сотрудничали с американцами и со странами НАТО. Причем говорят, что это на пару-тройку месяцев, а потом мы их заберем к себе, нам просто нужно время на то, чтобы оформить им визы", - сказал Лавров.

Он отметил, что "если афганцы сотрудничали с американцами многие годы, наверное, их проверили со всех сторон".

"Зачем еще два месяца, чтобы убедиться, что можно выдать тому или иному человеку визу?", - сказал российский министр.

"А во-вторых, если у вас, у американцев такие порядки, что вам нужно два-три месяца на оформление визы, то почему вы не уважаете интересы тех стран, кому пытаетесь сбагрить вот этих афганцев, сотрудничавших с вами?", - отметил он.

По словам главы МИД РФ, "получается, что эти страны не должны заниматься проверкой какой-то этих граждан, и по мнению американцев, им не требуется время, чтобы удовлетворить запросы американцев".

"То есть, с какой стороны не посмотри - это не отвечает стабильности тех стран, куда американцы пытаются проникнуть со своими пожеланиями", - заявил Лавров.