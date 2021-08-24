Патрушев отметил нежизнеспособность режимов, которые поддерживает Запад

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - События в Афганистане показали, что режимы, которые поддерживает Запад, нежизнеспособны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он сказал это на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, встреча проходила в режиме видеоконференции.

"Тревожной тенденцией является дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, которые осложняются идеологическим противостоянием. Речь идет, прежде всего, о попытках навязать нашим народам чуждые им идеалы, которые пытаются выдать за так называемые универсальные демократические ценности. Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане", - сказал он.

"Запад борется за сохранение своего мирового доминирования, игнорируя объективный запрос международного сообщества на коллективные действия по противодействию общим угрозам и вызовам. При этом он пытается не только сохранить свое политическое, военное и экономическое доминирование, но и присвоить себе статус морального арбитра", - продолжил Патрушев.

Он считает, что в этой ситуации "БРИКС может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях".

"Наша "пятерка" дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки. Страны БРИКС объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков. Это делает взаимодействие в формате "пятерки" притягательным для других государств развивающегося мира, которые не хотят быть втянутыми в новое глобальное противостояние", - сказал Патрушев.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР.

15 августа талибы взяли Кабул и вскоре контролировали почти всю территорию Афганистана (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). 19 августа Патрушев назвал случившееся в Афганистане результатом просчетов разведок США, Великобритании и их союзников по НАТО.

"Самоуверенность военного и политического руководства США и их союзников в том, что они полностью контролировали ситуацию в Афганистане, привела к незнанию и недооценке реальной обстановки", - сказал Патрушев и добавил, что теперь Америка обвиняет во всем случившемся бежавшего президента Ашрафа Гани и указывает на недостаточную подготовку афганской армии.