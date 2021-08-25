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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Петербуржца заподозрили в попытке отправить гранату службой доставки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан местный житель, который попытался отправить покупателю гранату через курьера службы доставки, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Задержан безработный 36-летний житель Васильевского острова", - уточнил собеседник агентства

По его данным, 23 августа мужчина якобы заказал доставку через курьера. Заказчик положил на переднее пассажирское сиденье автомобиля пакет, и по дороге курьер обнаружил, что в нем находится похожий на гранату предмет.

"Эксперт установил, что это ручная осколочная оборонительная граната Ф-1, которая содержит заряд тротила массой около 50 грамм", - отметил источник.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств (ч.5 ст.222.1 УК РФ).

Информацией из официальных источников по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

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