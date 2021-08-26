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Фигуранту дела о продаже гранаты в интернете запретили ездить в Псковскую область

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте фигуранта дела о продаже гранаты через интернет, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

В отношении мужчины избрана мера в виде запрета определенных действий по 23 октября.

"Андрею Семидумову запрещено покидать жилище с 23:00 до 07:00, выезжать на территорию Псковской области", - уточняет пресс-служба.

При вынесении решения суд учел, что фигурант ранее не судим, является самозанятым и имеет легальный источник дохода, является уроженцем Петербурга, имеет постоянное место жительства, подробно описывает обстоятельства совершенного преступления и полностью признает вину.

Семидумов был задержан 23 августа. По версии следствия, он купил гранату Ф-1, найденную в сарае в деревне Кошелёво Псковской области, положил ее на хранение по месту проживания в Петербурге, а затем через интернет продал за 400 рублей. Накануне следствие предъявило мужчине обвинение в незаконном обороте взрывных устройств (часть 5 статьи 222.1 УК РФ).

Как сообщалось, 23 августа в Василеостровском районе Петербурга был задержан местный житель, который попытался отправить покупателю гранату через курьера службы доставки. По пути следования курьер обнаружил в пакете похожий на гранату предмет. Согласно заключению эксперта, это ручная осколочная оборонительная граната Ф-1 с зарядом тротила массой около 50 грамм.

Петербург

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