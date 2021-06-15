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Песков отказался считать политической цензурой исключение "Дождя" из кремлевского пула

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что исключение телеканала "Дождь" из кремлевского пула журналистов не является проявлением политической цензуры, а связано с призывами к незаконным протестным акциям.

На просьбу прокомментировать утверждения о том, что лишение аккредитации "Дождя" является политической цензурой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы не согласны. Это не политическая цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала. Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействие после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а призывал к незаконным акциям де факто".

"Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом с нашей точки зрения. Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия, что мы и сделали", - отметил представитель Кремля.

Песков пояснил, что администрация президента обладает полномочиями по лишению аккредитации того или иного СМИ. "Мы не скрываем, есть ограничения по линии правоохранительных органов. И всегда какое-то количество аппликантов отсеивается. Все остальные мероприятия носят ограниченный характер, этим мы и пользуемся, и будем пользоваться в отношении "Дождя" и дальше", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Тем не менее, по его словам, "в соответствии с законом о СМИ "Дождь", естественно, как и другие СМИ, может присылать запросы нам, и как положено, в течение 30 дней получат ответ".

На уточняющий вопрос, кто принимал данное решение - в частности, не по линии безопасности, Песков ответил: "Нет, это пресс-служба президента, которая занимается обеспечением освещения деятельности президента и взаимодействия со СМИ".

"То есть, это ваше решение?" - уточнили журналисты.

"В том числе", - ответил представитель Кремля.

Дмитрий Песков

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