Налогового инспектора осудили за консультации о способах ухода от налогов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Налоговый инспектор из Читы и предприниматель осуждены за незаконное консультирование представителей бизнеса, которым они помогали составлять фиктивную отчетную документацию и обучали другим методам ухода от налогов.

УФСБ России по Забайкальскому краю сообщает в четверг, что в 2020 году налоговый инспектор незаконно получил доступ к ресурсам регионального УФНС, которые содержали сведения, относящиеся к налоговой тайне. Затем он зарегистрировал на одного из предпринимателей юридическую компанию.

"Инспектор через своего сообщника организовал консультирование на платной основе представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по способам уклонения от уплаты налогов (подготовка фиктивной отчетной документации, подача уточняющих деклараций, обжалование в судебных инстанциях). Доход составил 410 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раскрытие преступной схемы позволило предотвратить ущерб в виде недополученных налогов более чем на 400 млн рублей.

Суд признал инспектора межрайонной ИФНС России № 2 по Чите виновным по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Ему вынесли приговор в виде лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его сообщник коммерсант признан виновным по ч. 1 ст. 183 УК РФ и оштрафован на 100 тыс. рублей. Уголовные дела возбуждены и расследовались следственным отделом УФСБ.