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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Бастрыкин поручил проверить стройку закрытого "халяльного" поселка под Москвой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову проверить материалы СМИ о планах построить в деревне Нечёсово в Шаховском районе Московской области так называемое "экопоселение" под названием Аминовка. Об этом сообщает официальный сайт СК.

Как отмечается в сообщении, "в СМИ высказываются опасения, что на данной территории планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. В одном из изданий высказывается также предположение, что данный поселок создается под религиозную секту".

Ранее в СМИ и анонимных телеграм-каналах появились сообщения о продаже участков в строящемся в Подмосковье поселении Аминовка. Отмечалось, что в поселении будет мечеть, запрет на курение, алкоголь и разведение свиней. Утверждалось, что кандидатов, желающих купить участок в закрытом поселении, будет утверждать спецкомиссия, будет действовать дресс-код для обитателей.

СКР Александр Бастрыкин Московская область

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