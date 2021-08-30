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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Туристам в Петербурге начнут сдавать напрокат пауэрбанки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге городские власти запустят в сентябре сервис "Зарядись Петербургом!" по прокату внешних аккумуляторов (пауэрбанки) для зарядки мобильных устройств, сообщил организатор проекта, городское туристско-информационное бюро, подведомственное комитету по развитию туризма.

По словам чиновников, шеринг запустят в несколько этапов без привлечения бюджетных средств.

Сначала пауэрбанки напрокат будут доступны в офисах и павильонах бюро. Сами устройства будут находиться в автомате, узнаваемом по яркому оформлению в стилистике метабренда Петербурга. Получить его в прокат можно будет, установив приложение на смартфон и заплатив через него.

Затем подобные автоматы появятся рядом с главными достопричательностями, в местах проведения городских праздников и фестивалей, организуемых комитетом по развитию туризма, а также на выставках и в других точках притяжения туристов.

Бюро также даст воспользоваться пауэрбанком бесплатно в течение 30 минут, так как необходимость зарядить гаджет может появиться у туриста внезапно. В комплекте с внешним аккумулятором будут выданы соединяющие кабели с основными типами разъемов.

Петербург Смольный Комитет по туризму

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