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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Двух людей унесло в море в Дагестане

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Дагестане ищут двух людей, которых во время купания унесло в Каспийское море, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По системе 112 поступило сообщение, что в городе Избербаше на необорудованном пляже тонули три человека. Одного удалось спасти, поиски двух других продолжаются", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, море в настоящее время неспокойное, и отдыхающим рекомендуется быть крайне осторожными.

Дагестан Каспийское море МЧС

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