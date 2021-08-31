Авиаперевозки внутри РФ в июле подскочили на 29% к доковидному 2019 г.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Авиаперевозки внутри РФ в июле 2021 года выросли на 29% к июлю доковидного 2019 года, до 10,3 млн человек, сообщил Минтранс РФ со ссылкой на главу ведомства Виталия Савельева.

В сравнении с июлем 2020 года, когда перелеты были более существенно ограничены из-за COVID-19, внутренний пассажиропоток подскочил на 54%.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в июле-2021 были на уровне 2,88 млн человек, что в 2,2 раза меньше июля-2019. В июле прошлого года по международным направлениям было перевезено лишь 60 тыс. пассажиров.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 13,2 млн пассажиров (оперативные данные Росавиации указывали на 12,5 млн): это на 7% меньше показателя июля-2019 и на 94% больше, чем в июле-2020.

За январь-июль российские авиакомпании перевезли 57,3 млн пассажиров, что на 20% меньше, чем за 7 месяцев 2019 года, и на 66% больше, чем в январе-июле 2020-го.