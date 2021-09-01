Петербуржец получил три года за кражу 13 млн руб. из тюменского банкомата

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени вынес приговор жителю Санкт-Петербурга по делу о многомиллионной краже из банкомата. Об этом сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Фигуранта дела признали виновным по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере) и приговорили к 3 годам колонии общего режима.

Установлено, что в октябре 2016 года обвиняемый специально приехал в Тюмень, чтобы совершить кражу из банкомата.

"В ночь на 2 ноября он взломал банкомат на ул. Республики и похитил более 12,9 млн рублей, после чего уехал из города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2021 года его задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Тюмень.