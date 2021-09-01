Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Петербуржец получил три года за кражу 13 млн руб. из тюменского банкомата

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени вынес приговор жителю Санкт-Петербурга по делу о многомиллионной краже из банкомата. Об этом сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Фигуранта дела признали виновным по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере) и приговорили к 3 годам колонии общего режима.

Установлено, что в октябре 2016 года обвиняемый специально приехал в Тюмень, чтобы совершить кражу из банкомата.

"В ночь на 2 ноября он взломал банкомат на ул. Республики и похитил более 12,9 млн рублей, после чего уехал из города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2021 года его задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Тюмень.

Петербург Тюмень

Новости

Что произошло за день: среда, 1 сентября

Памфилова пригрозила Петербургу прокуратурой за рокировки в местных избиркомах

ФБК официально прекратил существование

ФБК официально прекратил существование

СКР проверит данные о невыплате зарплат на Сысертском хлебокомбинате

Верховный суд России снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко

Верховный суд России снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко

Лишенный прав петербуржец задержан за нападение на инспектора ДПС

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр
Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

Спецкомиссия пока не получила окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В

Тело младенца нашли в подмосковном лесу

В Калининграде врача признали виновным в смерти пациентки, но освободили от наказания

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');