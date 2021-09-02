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В России могут перенять опыт Южной Кореи по демонополизации магазинов приложений Apple и Google

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что опыт Южной Кореи, где обязали Apple и Google открыть доступ сторонним платежным системам при покупках в магазинах приложений, будет востребован в России.

"Опыт наших коллег из Южной Кореи может быть востребован и в России. Мы проводим системную политику импортозамещения в ИТ-сфере, у нас есть свои сильные и конкурентные ИТ-компании и продукты, есть отечественная платежная система. Важно продолжать поддерживать их на законодательном уровне", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Apple и Google при продаже приложений используют исключительно свои платежные системы, тем самым злоупотребляя положением на рынке, написал спикер. По его словам, они также запрещают сообщать о других способах оплаты, не допускают ссылки на сайты разработчиков приложения.

"Очевидно, подобное поведение сказывается и на ценах. В результате страдают как разработчики, так и пользователи", - отметил Володин.

Apple Google

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