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В Южной Корее Google и Apple грозят штрафы за антиконкурентные практики

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский регулятор телекоммуникационного сектора планирует оштрафовать Google, входящую в Alphabet Inc., а также Apple Inc. в общей сложности на $51 млн за злоупотребление рыночной позицией и нарушение местного регулирования в сфере мобильных платежей, сообщает MarketWatch.

Комиссия по коммуникациям (Korea Communications Commission, KCC) Южной Кореи обвиняет Google и Apple в том, что они требовали от разработчиков приложений использовать платежные методы, встроенные в экосистемы компаний, а не сторонние сервисы.

Кроме того, американские компании задерживали выход приложений, злоупотребляя, таким образом, своей рыночной позицией, утверждает регулятор.

Google, как ожидается, будет оштрафована за антиконкурентные практики на 47,6 млрд южнокорейских вон ($35,4 млн), Apple - на 20,5 млрд вон.

Google заявила, что сотрудничала с KCC с момента начала расследования, начатого в августе 2022 года.

"То, что регулятор обнародовал сегодня, является предварительным уведомлением, которое мы внимательно изучим, после чего дадим свой ответ", - говорится в заявлении компании.

Apple не согласна с выводами южнокорейского регулятора. В компании отметили, что ранее уже предприняли изменения в практиках App Store, чтобы привести их в соответствии с местным регулированием.

App Store Apple Google Южная Корея
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