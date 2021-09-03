Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сергей Ролдугин и Эмин Агаларов выступят перед элитой России и ФРГ в Царском Селе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Царском селе 4 сентября в Большом Екатерининском дворце пройдет Второй Дрезденский оперный бал, приуроченный к 60-летию побратимских отношений между Дрезденом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В гала-программе бала примут участие народные артисты России Сергей Ролдугин и Игорь Бутман, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина, скрипач Павел Милюков, а также исполнитель популярной музыки Эмин Агаларов и группа Scorpion's Songs Synphonic.

Также там выступят брасс-ансамбль "Ten of the best", состоящий из лучших трубачей со всего мира, известный австрийский музыкальный ансамбль "Яношка" ("Janoska"), Санкт-Петербургский симфонический оркестр театра "Мюзик-Холл" - "Северная симфония" под управлением художественного руководителя театра, дирижёра Фабио Мастранджело.

Кроме того, в зале Екатерининского дворца со специальным хореографическим номером выступят артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

"Бальную часть торжества откроет танец-шествие и вальс пятидесяти дебютантов - студентов Санкт-Петербургского горного университета, которые исполнят его под музыку Иоганна Штрауса. Их номер станет кульминационной точкой первой части гала - программы вечера", - говорится в пресс-релизе.

На бал придут представители культурных, политических и экономических элит России и Германии. Откроет мероприятие видеообращение президента Владимира Путина. Ожидается визит губернатора Саксонии Михаила Кречмера и мэра Дрездена Дирка Хильберта. На бал приглашены около 200 высокопоставленных гостей из Германии. Ожидаются "капитаны бизнеса" - руководители германской торгово-промышленной палаты, объединения немецкой экономики, представители российского бизнеса.

2 сентября художественный руководитель, режиссер бала Ханс-Йоахим Фрай сообщил на пресс-конференции, что Дрезденский оперный бал соберет 600 гостей. Все билеты уже раскуплены.

Фрай назвал бал площадкой, на которой выстраиваются связи в сфере культуры, бизнеса и экономики.

Дрезденский оперный бал более 15 лет проходит зимой в Германии. В Санкт-Петербурге он впервые состоялся в августе 2019 года.

Петербург Дрезден Царское село Германия Владимир Путин Сергей Ролдугин Эмин Агаларов Ханс-Йоахим Фрай

Новости

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Танкер сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Пандемия коронавируса

В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона" сохраняет эффективность против штамма "дельта"

Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток во Владимире

Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток во Владимире
Восточный экономический форум - 2021

Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5

Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5

Источники ждут в сентябре объявления "Ренессанс страхования" о выходе на IPO

Выплаты военным и пенсионерам силовых структур произведут на следующей неделе

Пандемия коронавируса

Для приезжающих в РФ из Британии отменят двухнедельную изоляцию

Readovka сообщила, что ее сайт разблокирован

Восточный экономический форум - 2021

Глава Якутии предложил разрешить добычу разных ископаемых на одном участке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');