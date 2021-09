Сергей Ролдугин и Эмин Агаларов выступят перед элитой России и ФРГ в Царском Селе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Царском селе 4 сентября в Большом Екатерининском дворце пройдет Второй Дрезденский оперный бал, приуроченный к 60-летию побратимских отношений между Дрезденом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В гала-программе бала примут участие народные артисты России Сергей Ролдугин и Игорь Бутман, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина, скрипач Павел Милюков, а также исполнитель популярной музыки Эмин Агаларов и группа Scorpion's Songs Synphonic.

Также там выступят брасс-ансамбль "Ten of the best", состоящий из лучших трубачей со всего мира, известный австрийский музыкальный ансамбль "Яношка" ("Janoska"), Санкт-Петербургский симфонический оркестр театра "Мюзик-Холл" - "Северная симфония" под управлением художественного руководителя театра, дирижёра Фабио Мастранджело.

Кроме того, в зале Екатерининского дворца со специальным хореографическим номером выступят артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

"Бальную часть торжества откроет танец-шествие и вальс пятидесяти дебютантов - студентов Санкт-Петербургского горного университета, которые исполнят его под музыку Иоганна Штрауса. Их номер станет кульминационной точкой первой части гала - программы вечера", - говорится в пресс-релизе.

На бал придут представители культурных, политических и экономических элит России и Германии. Откроет мероприятие видеообращение президента Владимира Путина. Ожидается визит губернатора Саксонии Михаила Кречмера и мэра Дрездена Дирка Хильберта. На бал приглашены около 200 высокопоставленных гостей из Германии. Ожидаются "капитаны бизнеса" - руководители германской торгово-промышленной палаты, объединения немецкой экономики, представители российского бизнеса.

2 сентября художественный руководитель, режиссер бала Ханс-Йоахим Фрай сообщил на пресс-конференции, что Дрезденский оперный бал соберет 600 гостей. Все билеты уже раскуплены.

Фрай назвал бал площадкой, на которой выстраиваются связи в сфере культуры, бизнеса и экономики.

Дрезденский оперный бал более 15 лет проходит зимой в Германии. В Санкт-Петербурге он впервые состоялся в августе 2019 года.