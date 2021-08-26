Количество оказавшихся в транспортной изоляции сел в Приамурье сократилось

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пять населенных пунктов Архаринского района Амурской области вышли из списка сел, оставшихся из-за масштабного паводка без транспортного сообщения, сообщает в четверг региональный Минтранс.

"На территории трех муниципальных образований без транспортного сообщения остаются четыре населенных пункта. За сутки освободились от воды дороги к пяти населенным пунктам Архаринского района: Сагибово, Новопокровка, Свободное, Касаткино, Журавлевка", - говорится в сообщении.

Без автомобильного сообщения остается село Александровка Зейского района и Высокое Михайловского района. За сутки вода отрезала от дорог села Черняево и Кузнецово Магдагачинского района. Кроме того, дороги подтоплены к селам Маревый и Дипкун. Как уточнили "Интерфаксу" в Минтрансе области, эти населенные пункты не остались в полной изоляции, так как сохраняется железнодорожное сообщение.

К 14 населенным пунктам проезд возможен на технике повышенной проходимости.

"Сложность заключается в том, что сейчас у нас не стихийное и молниеносное природное явление, а затяжное, которое влечет за собой для дорожной отрасли более серьезные последствия в виде отложенного эффекта переувлажнения. Нам предстоит невероятная работа, ликвидировать такие масштабы разрушений дорожно-транспортной инфраструктуры мы будем не один год. А паводки предыдущих лет усугубили наше положение в этом году просто катастрофически", - приводятся в сообщении слова заместителя главы министерства Дмитрия Лучникова.

Как следует из сводки регионального главка МЧС России, на утро четверга в Приамурье подтоплено 52 жилых дома, более 500 приусадебных участков. Частично подтоплены 23 участка автомобильных дорог. В Архаринском районе продолжает работать пункт временного размещения, в котором проживает 27 человек, из них 14 детей.