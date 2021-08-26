Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Количество оказавшихся в транспортной изоляции сел в Приамурье сократилось

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пять населенных пунктов Архаринского района Амурской области вышли из списка сел, оставшихся из-за масштабного паводка без транспортного сообщения, сообщает в четверг региональный Минтранс.

"На территории трех муниципальных образований без транспортного сообщения остаются четыре населенных пункта. За сутки освободились от воды дороги к пяти населенным пунктам Архаринского района: Сагибово, Новопокровка, Свободное, Касаткино, Журавлевка", - говорится в сообщении.

Без автомобильного сообщения остается село Александровка Зейского района и Высокое Михайловского района. За сутки вода отрезала от дорог села Черняево и Кузнецово Магдагачинского района. Кроме того, дороги подтоплены к селам Маревый и Дипкун. Как уточнили "Интерфаксу" в Минтрансе области, эти населенные пункты не остались в полной изоляции, так как сохраняется железнодорожное сообщение.

К 14 населенным пунктам проезд возможен на технике повышенной проходимости.

"Сложность заключается в том, что сейчас у нас не стихийное и молниеносное природное явление, а затяжное, которое влечет за собой для дорожной отрасли более серьезные последствия в виде отложенного эффекта переувлажнения. Нам предстоит невероятная работа, ликвидировать такие масштабы разрушений дорожно-транспортной инфраструктуры мы будем не один год. А паводки предыдущих лет усугубили наше положение в этом году просто катастрофически", - приводятся в сообщении слова заместителя главы министерства Дмитрия Лучникова.

Как следует из сводки регионального главка МЧС России, на утро четверга в Приамурье подтоплено 52 жилых дома, более 500 приусадебных участков. Частично подтоплены 23 участка автомобильных дорог. В Архаринском районе продолжает работать пункт временного размещения, в котором проживает 27 человек, из них 14 детей.

Амурская область Минтранс

Новости по теме

Новости

МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди до 1,5 млн руб.

Что произошло за день: среда, 25 августа

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Лесной пожар разгорелся в Тольятти

Судно с ночным клубом убрали с реки в центре Петербурга

Москва готова оперативно рассмотреть заявку Минска на поставки С-400

Афганистан во власти талибов

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ

Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться

Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться
Афганистан во власти талибов

Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана

Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');