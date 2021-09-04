Директора фестиваля памяти Довлатова задержали в Петербурге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Директора фестиваля памяти Сергея Довлатова "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов задержали в Петербурге, сообщают организаторы мероприятия в субботу.

"Директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов задержали и отвезли в 28 отделении полиции Санкт-Петербурга", - сообщается в группе фестиваля в Фейсбуке.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что задержание связано с правонарушением по ст. 20.2 КоАП (Организация массового пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Ранее в субботу в соцсетях появилась видеозапись задержания Принцевой в сквере на Загородном проспекте. С 17:00 там анонсировали чтение произведений Довлатова, открытие временного памятника любимому фокстерьеру Довлатова Глаше и парад фокстерьеров.

"День Д" - ежегодный фестиваль памяти Довлатова и его времени, который проводят с 2016 года. В 2021 году мероприятие посвящено 80-летию со дня рождения писателя.