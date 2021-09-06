Осужденный экс-глава Колпино подал иск из-за взысканий на принудительных работах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск осужденного за разбой экс-главы города Колпино (муниципалитет в составе северной столицы) Вадима Иванова к колонии №5 и УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр) колонии №5. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Иванов просит суд признать незаконными решения о применении к нему мер взыскания, говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года Тосненский городской суд Ленинградской области заменил неотбытую осужденным часть наказания на принудительные работы сроком на 3 года 10 месяцев 14 дней с удержанием 15% заработной платы в доход государства. В исправительном центре Иванов получил два незаконных и необоснованных, по его мнению, выговора: в апреле 2021 года – за нарушение правил проживания и спустя месяц – за нарушение трудовой дисциплины.

Как пояснил Иванов, в первом случае в его комнате в УФИЦ была обнаружена бутылка воды; в дежурной части, куда его вызвали по этому поводу, мужчина якобы "представился должностному лицу ненадлежащим образом", за что и получил взыскание.

Во втором случае Иванов отсутствовал на рабочем месте "в связи с резким ухудшением здоровья": находился на лечении в больнице. Он указал, что состояние его здоровья по сей день остается нестабильным, он сменил семь больниц, из-за чего лишен возможности своевременно прибыть в УФИЦ.

Вместе с тем, добавляет пресс-служба судов, на рассмотрении Колпинского районного суда Петербурга находятся материалы о замене Иванову принудительных работ на лишение свободы. Согласно картотеке суда, заседание по этому вопросу назначено на 7 сентября.

В декабре 2017 года Красносельский районный суд Петербурга приговорил Иванова, который на тот момент был главой города Колпино, к восьми годам заключения в колонии строгого режима за разбой.

Согласно материалам дела, осенью 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова узнав, что ее сестра планирует перевезти из Москвы крупную сумму денег, склонила к хищению средств Сергея Киржакова, который привлек в помощь Иванова, Дмитрия Большакова и Антона Василенко. Как установил суд, фигуранты похитили более 1,4 млн рублей. Все они признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.