Суд вернул в колонию осужденного за разбой экс-главу города Колпино

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга отклонил жалобу осужденного за разбой экс-главы города Колпино Вадима Иванова на замену неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Колпинский районный суд Петербурга вернул Иванова в колонию строгого режима на 3 года 13 дней, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу. (...) Санкт-Петербургский городской суд согласился с судом первой инстанции", - говорится в сообщении.

Защита просила горсуд постановление районного суда отменить, вернуть дело на новое рассмотрение.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Красносельский районный суд Петербурга приговорил Иванова, который на тот момент был главой Колпино, к восьми годам заключения в колонии строгого режима. В ноябре 2020 года Тосненский городской суд Ленинградской области заменил неотбытую бывшим чиновником часть наказания на принудительные работы в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр) при колонии №5 в Ленинградской области сроком на 3 года 10 месяцев 14 дней с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

В 2021 году врио начальника УФИЦ обратился в суд с представлением о замене Иванову неотбытой части наказания лишением свободы, поскольку осужденный уклонялся от принудительных работ. Кроме того, отмечалось, что за нарушения порядка и условий отбывания наказания он неоднократно подвергался дисциплинарным наказаниям. Иванов, в свою очередь, сослался на проблемы со здоровьем, из-за которых он несколько раз попадал в больницу.

В сентябре Колпинский районный суд Петербурга это представление удовлетворил, с чем Иванов не согласился и обжаловал.

Иванов осужден за разбойное нападение 2003 года. Как установил суд, он, действуя в составе группы, напал на жительницу Петербурга и похитил 1,4 млн рублей.