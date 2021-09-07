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Житель Старого Оскола застрелил на парковке гражданина Таджикистана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Старом Осколе, завершившейся смертью человека, сообщила пресс-служба следственного управления по Белгородской области.

По информации ведомства, в ночь на вторник на парковке в микрорайоне Рождественский Старого Оскола из-за громких разговоров произошла ссора между пьяным местным жителем и случайными прохожими. В разгар конфликта первый мужчина достал из автомобиля охотничье ружье и открыл стрельбу. В результате полученных ранений мужчина 1998 года рождения скончался на месте происшествия, еще один молодой человек 2001 года рождения попал в больницу с огнестрельной раной.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что потерпевшими оказались граждане Таджикистана.

"Правоохранители установили личность мужчины, причастного к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался житель Старого Оскола 1985 года рождения. В кратчайшие сроки он был задержан сотрудниками полиции", - сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом, и покушение на убийство двух лиц общеопасным способом.

Старый Оскол Белгородская область Таджикистан

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