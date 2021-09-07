Участники хакатона по искусственному интеллекту в Ставрополе разработали алгоритмы, позволяющие предотвратить лесные пожары на ранней стадии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - 5 сентября в Ставрополе назвали победителей хакатона по искусственному интеллекту – третьего из 116 мероприятий серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту, которые пройдут во всех регионах России в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект".

Оператором проекта выступает АНО "Россия – страна возможностей", организационный партнер конкурса – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации.

С 3 по 5 сентября в Северо-Кавказском федеральном университете 12 команд, из которых 9 дошли до финала, занимались разработкой алгоритма, позволяющего прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара.

Победителями третьего хакатона по искусственному интеллекту стали команды:

Profit (Санкт-Петербург, Москва, Ставрополь)

Участники команды: Павел Алексеев, Татьяна Литовченко, Егор Пустовит.

Команда разработала алгоритм, позволяющий предотвратить пожары на ранней стадии. На основе этого алгоритма для каждой координаты клеточного автомата (1х1 км) подгружаются данные (метео, география, тип поверхности – вода, лес, камни, растительность) и выполняются предсказания распространения огня. Использовали алгоритмы машинного обучения lightgbm, catboost, KDTree.

AIForestFire (Ставропольский край)

Участники команды: Владимир Антонов, Николай Свистунов, Игорь Стручков, Михаил Гурчинский, Сергей Рябцев.

Решение, которое предложила команда, заключается в предсказании не только общей площади пожара, но и в определении его точных очертаний. Преобразуя полигоны в конкретные изображения, в дальнейшем удастся по картинке текущего состояния пожара предсказать поведение пожара в дальнейшем. Прелесть такого подхода заключается в том, что можно добавлять неограниченное количество новых признаков, при этом принцип модели не меняется.

"Выход есть" (Ставропольский край)

Участники команды: Владимир Шальнев, Михаил Духно, Софья Гробова.

Решение команды представляет собой нейросеть, которая получает на вход строку координат и выводит на их основе текущий план местности, потом рассчитывает дальнейший путь распространения пожара. В работе использованы TensorFlow, Pandas, Geopandas, Numpy.

"Прошедшие выходные были по-хорошему сумасшедшими по количеству событий и участников, по энергетике и атмосфере, царившей в Северо-Кавказском федеральном университете, который на три дня превратился в главную ИТ-площадку страны.

Отрадно видеть, что здесь собрались такие талантливые умы, озадаченные решением важной проблемы не только региона, но и всей страны. Из раза в раз в наших хакатонах участвуют как опытные специалисты, так и те, кто только начинает свой профессиональный путь", – отметил Лука Горубин, руководитель проектов АНО "Россия − страна возможностей".

"В общей сложности на хакатон зарегистрировалось более 100 участников. При этом география хакатона вышла далеко за пределы Ставропольского края, к нам приехали конкурсанты из Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртии, Кабардино-Балкарии и других регионов. 12 команд боролись за главный приз, 9 из них дошли до финала. Вот он – наш кадровый резерв, который так нужен сегодня отечественной ИТ-отрасли, вот они – будущие драйверы российских ИИ-технологий", – отметил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

"Выражаю благодарность организаторам мероприятия за предоставленную возможность поучаствовать в качестве кейсодержателя и взглянуть на наши задачи и способы их решения под иным углом. Спасибо, что развиваете тему датасайнз и искусственного интеллекта в России. И, конечно же, огромное спасибо вам, участникам соревнования. За детальное исследование предметной области, глубокий анализ данных и зависимостей и свежие идеи, которые мы обязательно возьмём в собственную разработку и проверку. Хочу пожелать участникам больше задавать вопросов и спорить с кейсодержателями, аргументированно подтверждая свои гипотезы анализом данных", – сказал Александр Горюнов, руководитель отдела цифрового развития Информационно-аналитического центра МЧС России.

"Подобные хакатоны очень важны в решении каких-либо задач. В данном случае, охране лесов от пожаров. Современный мир создаёт новые направления и потребности. В данном случае это искусственный интеллект, который вполне может найти применение в лесном хозяйстве. Технологии искусственного интеллекта позволят облегчить работу мониторинга за лесами, а также помочь в поиске наиболее рациональных решений как в предотвращении лесных пожаров, так и в их эффективной профилактике с уже имеющимися инструментами", - отметил Роман Ковтун, консультант Управления развития информационных систем и государственного лесного реестра, Рослесхоз "Настоящий хакатон позволил его участникам не только провести скрининг своих профессиональных дефицитов для определения индивидуальных траекторий дальнейшего обучения и развития, но и совместными усилиями всех участников позволил приблизиться к решению очень важных для безопасности общества проблем, связанных с природными пожарами. И здорово, что такое мероприятие проходит на территории СКФУ", - прокомментировал Азамат Люев, проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета.

Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту – серия образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Главными целями проекта являются популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также генерация решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора. Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ.

Следующий из серии хакатонов по искусственному интеллекту пройдет в Великом Новгороде с 10 по 12 сентября. Участники займутся разработкой алгоритма антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

Хакатоны и лекции проходят при поддержке: технологического партнёра – Яндекс.Облако; региональных партнёров – Северо-Кавказский федеральный университет, Точка кипения СКФУ.