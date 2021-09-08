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Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские истребители СУ-30СМ, переброшенные в Белоруссию, будут нести дежурство по охране воздушных границ Союзного государства.

"На аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России", - говорится в сообщении министерства обороны Белоруссии в официальном телеграм-канале.

Судя по фотографиям Минобороны Белоруссии, Россия перебазировала минимум три истребителя Су-30СМ.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).

Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.

5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Белоруссии.

Эти центры будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск и Москва будут развивать совместную региональную группировку войск.

В состав совместной региональной группировки войск входит Первая танковая армия Западного военного округа РФ и вооруженные силы Белоруссии, сообщил в марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Белоруссии.

9-15 сентября Россия и Белоруссия проведут стратегическое учение "Запад-2021". В маневрах, которые пройдут на территории двух стран, а также в южной части Балтийского моря, будут задействованы около 200 тысяч военных, сообщало Минобороны РФ. Россия направила на эти учения в Белоруссию около 2,5 тыс. военных.

В сентябре 2020 года Россия направила в Белоруссию на учения "Нерушимое братство - 2020" три батальона десантников. Маневры, к которым Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошли на фоне многотысячных акций протеста в Белоруссии против итогов выборов президента.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400.

25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса" на подмосковном форуме "Армия-2021", глава Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что вопрос о поставке Белоруссии С-400 пока не перешел в практическую плоскость.

"В случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки", - сказал тогда Шугаев.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск. У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.

Белоруссия СУ-30СМ

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