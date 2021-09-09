Турист из Москвы сорвался с горы в Сочи

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Турист из Москвы во время спуска с горы Сахарный Псеашхо в Сочи сорвался со скального участка, вертолетом пострадавшего доставили в больницу, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Собеседник агентства отметил, что при падении 35-летний москвич получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться.

"Спасатели нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь. После на вертолете туриста доставили в больницу", - сказал представитель ЮРПСО.