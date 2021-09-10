На Алтае насиловавший племянницу педофил осужден на 20 лет

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Житель Республики Алтай получил 19 лет и 10 месяцев лишения свободы за насилие над 9-летней племянницей, сообщает Следственное управление СКР по региону.

48-летний мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

На этот раз он признан виновным в совершении четырех преступлений по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Злоумышленник насиловал ребенка в 2015 году. Девочка долго не решалась никому сообщить о случившемся, но когда о произошедшем узнал ее дедушка, то обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был арестован.

Свою вину мужчина так и не признал, но следствию удалось доказать четыре факта преступления. Суд отправил его в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.