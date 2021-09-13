НПФ активизировали вложения в бонды госкомпаний

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минувшей зимой негосударственные пенсионные фонды больше всего пенсионных средств вложили в бонды ОАО "Российские железные дороги" - 245,5 млрд рублей, почти 7% от агрегированного облигационного портфеля НПФ, пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на результаты анализа данных Cbonds по раскрытиям НПФ своих портфелей по эмитентам на начало февраля. Похожий результат дает анализ цифр по инвестициям крупнейших фондов, собранных лизинговой компанией "Eвроплан", добавляет издание.

Вложения в долговые бумаги "Роснефти" составили 214,8 млрд рублей (чуть более 6%), в бумаги Сбербанка - 120,3 млрд рублей (немногим менее 3,5%). При этом, по оценке издания, частные фонды выкупили менее 25% от общей эмиссии облигаций этих трех компаний.

"В то же время, ряду частных компаний удалось продать негосударственным пенсионным фондам более половины своей эмиссии, например (входящей в группу Globaltrans - ИФ) "Новой перевозочной компании" (пенсионные вложения составили 6,9 млрд рублей), "Трансконтейнеру" (8,7 млрд рублей)", - пишет "Коммерсантъ".