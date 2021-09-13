ВС разберет спор Сбера и РКЦ "Прогресс" о зря выплаченной банковской гарантии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России на примере спора между Сбербанком и входящим в госкорпорацию "Роскосмос" АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" определит, имел ли РКЦ право на банковскую гарантию в ситуации недофинансирования своего заказа из казны, а если не имел, кому должен ее вернуть - банку или генподрядчику.

Об этом говорится в материалах картотеки суда.

Тяжба продолжается с 2014 года. Тогда ООО "Спец строй", средней величины самарская строительная компания, предыдущий год закончившая с выручкой 970 млн рублей, выиграла первый свой крупный госконтракт. В качестве генподрядчика компания обязалась за 3,09 млрд рублей провести для РКЦ "Прогресс" реконструкцию и техническое перевооружение производственной базы для изготовления спутников "Барс-М".

Обязательства по контракту со стороны генподрядчика были обеспечены банковской гарантией от Сбербанка. По ней банк должен был уплатить "Прогрессу" до 610,95 млн рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрактных обязательствам "Спец строем". Владелец этой компании Юрий Давыдов, в свою очередь стал поручителем за нее перед банком.

Спутник без базы

Контракт не был выполнен в срок - до конца ноября 2018 года. Из материалов дела следует, что были приняты и оплачены работы и материалы на 2,08 млрд рублей.

"Спец Строй" указывал, что недополучил финансирование почти на 860 млн рублей. Это может соответствовать действительности или, по крайней мере, быть ей близко, так как, согласно информации на сайте госзакупок, фактически из бюджета выплачено было 665,79 млн рублей, тогда как план финансирования только на период до конца 2017 года предусматривал выделение 1,32 млрд рублей. Кроме того, отмечали юристы "Спец строя", заказчик в конце августа 2018 года "фактически отказался от дальнейшего финансирования работ", сославшись на корректировку проекта и прохождение экспертизы, говорится в материалах арбитражного дела.

РКЦ "Прогресс" настаивал, что ни от чего не отказывался: наоборот, в августе 2018 года он письмом сообщил генподрядчику, что взял кредит на 400 млн рублей и оплатил работы "Спец строя, тогда как сам недополучил из бюджета 975 млн рублей. Также по версии "Прогресса", генподрядчик не выполнил в 2017-2018 годы работы в срок, в связи с чем не освоил бюджетные средства в размере 1,73 млрд рублей, которые вернулись в казну. Кроме того, считает "Прогресс", по контракту генподрядчик должен "немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от генподрядчика обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в срок". Однако "Спец строй" этого не делал и работы не приостанавливал.

Через несколько дней после наступления даты сдачи работ - 5 декабря 2018 года "Прогресс" потребовал у Сбербанка выплатить деньги по гарантии. "Спец строй" протестовал и писал в банк, что платить не нужно - неисполнение контракта в полном объеме связано с отсутствием финансирования, говорится в материалах дела. Однако Сбербанк все же перечислил 610,95 млн рублей "Прогрессу".

Паутина судов

Последовала череда судебных разбирательств. Сначала Сбербанк взыскал солидарно с Давыдова и его компании сумму гарантии плюс неустойку в 3,11 млн рублей, говорится в документах Самарского областного суда. Получить эти деньги, правда, банк не смог: в рамках исполнительного производства ему перечислили только 62,8 млн рублей, после чего "Спец строй" по заявлению Сбербанка был признан банкротом, а в отношении Давыдова введена процедура реструктуризации долгов.

"Спец строй", в свою очередь, попытался взыскать сумму банковской гарантии с "Прогресса" в Арбитражном суде Самарской области, настаивая на необоснованности требования заказчика к банку о ее выплате. Компания Давыдова обосновывала свои претензии тем, что статья 375.1 Гражданского кодекса обязывает бенефициара ("Прогресс") возместить гаранту (Сбербанк) или принципалу ("Спец строй") убытки, которые возникли из-за предъявления необоснованного требования. А требование о выплате гарантии было таковым, продолжал настаивать генподрядчик, так как в неисполнении контракта не было его вины. То есть получивший деньги "Прогресс" должен вернуть их или банку, или тому, за кого поручился последний - "Спец строю".

Этой же статьей в рамках этого же дела пытался воспользоваться и Сбербанк, предъявив требования о взыскании с "Прогресса" 551 млн рублей - суммы гарантии за минусом того, что кредитная организация смогла получить с Давыдова и "Спец строя". Сбербанк отмечал, что решения судов общей юрисдикции о взыскании с них являются неисполнимыми, так как компания и ее владелец имеют признаки неплатежеспособности.

По итогам рассмотрения этих требований в трех инстанциях спорная сумма была взыскана в пользу "Спец строя". В основе этого решения лежали выводы судов, что "Прогресс" ненадлежаще исполнял свои обязательства по контракту, поэтому права на гарантию не имеет. Что же касается Сбербанка, то у него оснований для возврата денег нет потому, что он уже воспользовался своим правом на взыскание с компании-генподрядчика и ее владельца.

Платить ли и кому

Таким исходом разбирательства остались недовольны и Сбербанк, и "Прогресс", которые обратились в ВС. Заказчик настаивает на правомерности своего требования по выплате банковской гарантии, так как "действовал исключительно в обстоятельствах неприостановления выполнения работ", то есть нарушение допустил "Спец строй".

Сбербанк считает, что нарушителем является "Прогресс", но вернуть выплаченные средства, он должен не генподрядчику, а банку. Его аргументация в материалах ВС РФ не раскрывается, но ранее Сбербанк ссылался на то, что перечисление денег "Спец строю" не покроет реальный ущерб кредитной организации, так как пойдут они не только на расчет с ней, но и с другими кредиторами в рамках дела о банкротстве.

Обе жалобы судья ВС Наталья Павлова передала на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

РКЦ "Прогресс" - одно из ведущих предприятий российской космической отрасли, разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса "Союз", а также спутники дистанционного зондирования Земли. Выручка "Прогресса" в 2018 году составила 28,47 млрд рублей, а чистая прибыль - 1,6 млрд рублей, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", более поздние данные не раскрываются.

"Спец Строй" в 2014 году показал рекордную для себя выручку - 1,44 млрд рублей, затем она снизилась (517,72 млн рублей - в 2016 году, 264,26 млн рублей - в 2017-м, 397 млн рублей - в 2018-м, 1 млн рублей - в 2019-м). В 2020 году организация выручку не показывала, накопленный убыток составил 585,73 млн рублей, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

Основным кредитором "Спец строя" является Сбербанк (более 75% - 527,54 млн рублей), следует из данных арбитражного управляющего на январь 2021 года, опубликованных в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; bankrot.fedresurs.ru).

У Давыдова Сбербанк - единственный кредитор.