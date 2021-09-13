Экс-замначальника нижегородского ГУФСИН получил два года условно за "откаты"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде приговорил к условному сроку бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Нижегородской области, обвиняемого в должностных преступлениях.

Региональное СУ СКР сообщает в понедельник, что подсудимый в 2017-20 гг. "незаконно требовал от подчиненных ему сотрудников часть от полученных ими премий в суммах от 18 до 50 тысяч рублей". Всего за это время им было получено таким образом 1 млн 30 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, в 2016-20 гг. он содействовал в получении от подчиненных по 50 тыс. рублей из суммы начисленных им премий.

"Полученные 950 тысяч рублей подсудимый передал руководителю Главного управления", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного расследования подсудимый уволен из органов ФСИН.

В свою очередь прокуратура Нижегородской области сообщает, что он признан виновным по части 5 статьи 33, части 1 статьи 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд приговорил его к двум годам условно.

В 2020 году следствие сообщило о возбуждении нескольких уголовных дел в отношении сотрудников нижегородского ГУФСИН: в частности, по делам об "откатах" с премий от подчиненных и превышении должностных полномочий были задержаны несколько глав отделов, замначальников, главный экономист.

Кроме того, экс-начальнику регионального ГУФСИН Николаю Теущакову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.