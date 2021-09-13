Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Экс-замначальника нижегородского ГУФСИН получил два года условно за "откаты"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде приговорил к условному сроку бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Нижегородской области, обвиняемого в должностных преступлениях.

Региональное СУ СКР сообщает в понедельник, что подсудимый в 2017-20 гг. "незаконно требовал от подчиненных ему сотрудников часть от полученных ими премий в суммах от 18 до 50 тысяч рублей". Всего за это время им было получено таким образом 1 млн 30 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, в 2016-20 гг. он содействовал в получении от подчиненных по 50 тыс. рублей из суммы начисленных им премий.

"Полученные 950 тысяч рублей подсудимый передал руководителю Главного управления", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного расследования подсудимый уволен из органов ФСИН.

В свою очередь прокуратура Нижегородской области сообщает, что он признан виновным по части 5 статьи 33, части 1 статьи 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд приговорил его к двум годам условно.

В 2020 году следствие сообщило о возбуждении нескольких уголовных дел в отношении сотрудников нижегородского ГУФСИН: в частности, по делам об "откатах" с премий от подчиненных и превышении должностных полномочий были задержаны несколько глав отделов, замначальников, главный экономист.

Кроме того, экс-начальнику регионального ГУФСИН Николаю Теущакову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Нижний Новгород Нижегородская область ФСИН

Новости

МВД предложило включить жителей ЛНР и ДНР в программу переселения соотечественников

Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');