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Путин призвал граждан РФ принять участие в выборах депутатов Госдумы

Путин призвал граждан РФ принять участие в выборах депутатов Госдумы
Обращение президента РФ Путина в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обратился к гражданам РФ в преддверии выборов депутатов Госдумы и призвал принять участие в голосовании в любой удобный день, начиная с 17 сентября, сообщает сайт Кремля в четверг.

"Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность", - говорится в обращении Путина, опубликованном на портале Kremlin.ru.

По словам президента, избрание нового состава - безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны.

"Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России", - сказал он.

Путин подчеркнул, что обновлённая Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров, от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое.

"Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создаёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах", - отметил Путин.

"Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины - в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор", - обратился к гражданам президент России.

Россия Владимир Путин Госдума

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