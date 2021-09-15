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На выборах в Госдуму будут работать около 250 международных наблюдателей

На выборах в Госдуму будут работать около 250 международных наблюдателей
Фото: Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На предстоящих парламентских выборах в России будут работать почти 250 международных наблюдателей из 55 государств, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"На сей момент, по предварительным данным (это еще не окончательные итоги регистрации), подтвердили свое участие 249 международных наблюдателей из 55 стран. Подчеркиваю - это именно те, кто имеет статус международного наблюдателя, а не эксперта", - сказала глава ЦИК в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

Она отметила, что "международное наблюдение - это важно, но самое главное, чтобы нам доверяли наши граждане".

"Это и есть главный критерий легитимности (выборов - ИФ)", - подчеркнула Памфилова.

Голосование на выборах в Госдуму РФ и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Госдума Центризбирком Элла Памфилова

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