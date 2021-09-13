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Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму будет не ниже, чем в 2016 году

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что явка избирателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы восьмого созыва будет сопоставима с явкой на парламентских выборах 2016 года.

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"Имеются основания предполагать, что явка будет не ниже, чем в 2016 году", - сказала Памфилова в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Ведомости".

Она отметила, что "на людей оказывает влияние множество самых разнообразных естественных и искусственных факторов, поэтому практически невозможно предсказать, в какой психоэмоциональный вектор все они сложатся и как это может повлиять на голосование".

"Но при этом давайте оглянемся на социологические опросы и попробуем сравнить. По самым свежим прогнозам ВЦИОМа, от 48% до 51% россиян могут проголосовать на выборах депутатов Государственной думы", - отметила глава ЦИК.

"И давайте сравним с аналогичными выборами в 2016 году: тот же ВЦИОМ незадолго до выборов на основе опросов прогнозировал явку порядка 45%, но не больше 50% от всех имеющих право голоса. В результате явка оказалась около 48% от всех имеющих право голоса", - уточнила Памфилова.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Центризбирком Элла Памфилова Госдума

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