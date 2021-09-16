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Грузовой поезд травмировал 11-летнюю девочку в Кузбассе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области грузовой поезд задел 11-летнюю девочку и нанес ей травмы, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.

Это случилось около полудня 16 сентября на перегоне между Ленинском-Кузнецким и станцией Байкаим. Подруга пострадавшей рассказала, что они переходили через пути, заговорились и не заметили поезд. В результате девочку травмировали выступающие части состава.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с пострадавшей работает реанимационная бригада, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на железной дороге, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 263 УК).

Кемеровская область Ленинск-Кузнецкий Байкаим СКР Кузбасс

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