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Закупку истребителей Checkmate для Минобороны РФ рассмотрят в новой госпрограмме вооружения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - При планировании новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы обсудят вероятность закупки для Минобороны РФ легких однодвигательных истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"В планах будущей ГПВ рассмотрят возможность его приобретения. Это важный фактор экспортного потенциала. Иностранные заказчики всегда интересуются - берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт", - заявил Борисов.

Он отметил, что в настоящее время Минобороны РФ покупает двухдвигательные истребители по соображениям надежности.

"Самолет Су-75 Checkmate - однодвигательный, что накладывает определенные требования по надежности. Министерство обороны и ВКС традиционно достаточно осторожно относятся к такой реализации. Тем не менее, в мире легкие однодвигательные машины достаточно широко распространены", - сказал вице-премьер.

По его словам, показанный на МАКС-2021 демонстратор после некоторых доработок способен совершить первый полет в 2023 году, а массовое производство должно начаться с 2025-2026 года, "иначе мы просто не войдем в этот рынок, где присутствуют уже американские и китайские модели".

"По своим потенциальным характеристикам этот самолет обладает очень хорошим потенциалом, у него есть все перспективы занять определенную нишу, и у него уже есть потенциальные покупатели", - заявил Борисов.

По мнению вице-премьера, занять соответствующую нишу на рынке Checkmate позволят два критерия: быстрый вывод на рынок и разумная цена.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на ЛТС уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.

Checkmate Юрий Борисов

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