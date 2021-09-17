В шести регионах явка на онлайн-голосование превысила 30%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В шести регионах, где проводится дистанционное электронное голосование (ДЭГ), явка избирателей по этой форме голосования превысила 30% от общего числа записавшихся на ДЭГ, сообщил телеканалу "Россия 24" зампред Центризбиркома Николай Булаев.

По его прогнозу, уже к вечеру пятницы в онлайн-голосовании явка составит 75-80%.

В целом он оценил активность избирателей как высокую.

"Камчатка и Чукотка - (там уже) закрываются (избирательные) участки. В Хабаровске участки работают ещё два часа. Все открылись, все проходит в штатном режиме. Все достаточно хорошо", - сказал также Булаев.

Он признался, что ЦИК "волновалась за новую систему видеонаблюдения, которая позволяет организовать видеонаблюдение на новой профессиональной основе", однако "все работает штатно".

"Мы только что провели разговор со всеми субъектами РФ, замечаний практически никаких нет", - отметил он.

Голосование в России на выборах разных уровней проходит с 17 по 19 сентября. Семи регионам разрешили проводить голосование онлайн, это Москва, Севастополь, а также Нижегородская, Курская, Мурманская, Ростовская и Ярославская области. Также проголосовать через интернет смогут жители Донбасса, получившие российское гражданство. В Москве голосование проходит на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом совместно с Минцифры и "Ростелекомом".