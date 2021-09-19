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На выборах главы Белгородской области с 91,8% лидирует врио губернатора Гладков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует с 91,89% на выборах главы региона по итогам обработки 0,08% протоколов, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Он набирает 91,89% голосов.

Кандидат от КПРФ Кирилл Скачко набирает 2,7% голосов, кандидат Юрий Осетров ("Справедливой России - За правду") получил 0,68%, Евгений Дремов (ЛДПР) набрал 3,38% голосов, а Владимир Абельмазов (Партия пенсионеров) - 1,35%.

Вячеслав Гладков - временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года, является членом "Единой России".

Белгородская область Вячеслав Гладков

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