В СПЧ не заметили на выборах нарушений, влияющих на итоги голосования

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Грубых нарушений, влияющих на итоги голосования, на прошедших выборах не было, считает председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод.

"За три дня к нам поступило порядка 160 тыс. сообщений. Большинство носило информационный, справочный характер. 400 сообщений было о предполагаемых нарушениях и 180 сообщений представляли собой явно недостоверную информацию, либо фейки. Грубых нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, в целом, нет", - сказал Брод "Интерфаксу".

"Стоит отметить, что избирательная система достаточно оперативно реагировала на сообщения общественников. Там, где были установлены нарушения, ящики для голосования опечатывались, бюллетени признавались недействительными. Хотя при этом пострадали голоса и добросовестных избирателей, поскольку недействительным признается все, что находится в ящике для голосования", - отметил он.

Брод сообщил, что были выявлены факты незаконной агитации. "Есть несколько случаев конфликтов на избирательных участках. И даже драк с наблюдателями с участием членов комиссий и пришлых людей, которые провоцировались беспорядки. Есть несколько случаев порчи бюллетеней, есть случаи удаления наблюдателей", - рассказал он.

Вместе с тем, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" (внесено Минюстом РФ в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента) Григорий Мельконьянц сообщил, что за три дня голосования на горячую линию "Голоса" поступило более 4 тысяч обращений.

По его словам, большое число обращений связано с нарушением прав наблюдателей и членов комиссий.

"Если говорить в целом о кампании, то снизился уровень гласности и открытости. Запрет на публичное видеонаблюдение, введение дополнительных ограничений на сайте ЦИКа на получение информации, снижение возможности контроля - все это создает возможности для серьезных манипуляций", - рассказал Мельконьянц "Интерфаксу".

По его мнению, никуда не делось принуждение к голосованию в отношении больших групп избирателей, в основном бюджетников, вернулась проблема с надомным голосованием.

"Конечно, очень тревожит ситуация с вбросами. Их уже десятки и это очень серьезный сигнал. Это позволяет предположить, что то, что выявили - только вершина айсберга", - сказал Мельконьянц.

Он согласился с Бродом, что была и агрессия в отношении наблюдателей и членов УИК, в том числе удаления и избиения.

В РФ 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, а также региональные выборы различных уровней. В семи регионах жители имели возможность принять участие в голосовании на избирательных участках, либо в электронной форме дистанционно.